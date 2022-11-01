السعودية تسجّل فائضاً في الميزانية 150مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022

كشفت بيانات لوزارة المالية السعودية أن حجم فائض الميزانية في المملكة يقدر بـ 150 مليار ريال بعد انقضاء الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وأظهرت الحسابات أن الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 950 مليار ريال سعودي بينما بلغت النفقات لنفس الفترة 800 ريال سعودي.

ومثلت عائدات النفط، أهم نسبة من الدخل عند 665 مليار ريال للسنة حتى الآن. شهد الربع الثالث انخفاضا في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو مع انخفاض الإيرادات من 251.7 مليار ريال إلى 229.2 مليار ريال ، لكنها لا تزال تزيد بنسبة 55% عن العام السابق.

توقعات ميزانية المملكة العربية السعودية

وفي تقرير ما قبل اصدار ميزانية العام المقبل، تتوقع وزارة المالية أن يرتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 1.12 تريليون ريال سعودي إلى 1.210 تريليون ريال بحلول عام 2025. وتشير توقعات الميزانية إلى أن الإيرادات تفوق النفقات خلال نفس الفترة.

وتعمل السعودية بنشاط على تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة سيطلق خمس شركات استثمارية جديدة في دول حول الشرق الأوسط. وتهدف الشركات الجديدة إلى الاستثمار في البحرين والعراق والأردن وعمان والسودان.

وستشمل القطاعات التي ستركز عليها، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات، والتكنولوجيا، من بين القطاعات والصناعات الاستراتيجية الأخرى في كل بلد.

ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في آب/أغسطس 2022.