سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية :تسجيل 4778 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتي وفاة

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (4778) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة ، وتسجيل (893) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (547,507) حالة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإحصائية وبينت إجمالي عدد الإصابات في المملكة والذي بلغ (583531) حالة, وعدد حالات التعافي (547507), وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8895).

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ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...