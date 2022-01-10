السعودية :تسجيل 4778 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (4778) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة ، وتسجيل (893) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (547,507) حالة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإحصائية وبينت إجمالي عدد الإصابات في المملكة والذي بلغ (583531) حالة, وعدد حالات التعافي (547507), وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8895).

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#الصحة تعلن عن تسجيل (4778) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (893) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (547,507) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/5azPucMwRk — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 10, 2022