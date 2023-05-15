السعودية تسجل مستوى استثنائياً في هطول الأمطار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حديثاً، أن متوسط هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة في أبريل/نيسان 2023 سجل مستوى استثنائياً وقياسياً بلغ 31.81 ملم وهو أعلى متوسط سجل منذ 40 عاماً حسب السجلات المتوفرة لدى الوزارة والذي بلغ 13.13 ملم وأعلى من متوسط أبريل/نيسان 2022 والذي بلغ 9.23 ملم.

وأوضح التقرير الهيدرولوجي لشهر أبريل/نيسان 2023 الصادر عن الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود، أنه قد بلغ عدد الأيام المطرية خلال هذا الشهر 26 يوماً شملت معظم مناطق المملكة، وتم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يوم واحد بعدد 137 قراءة في يوم 25 أبريل/نيسان، وأعلى قراءة مطرية سجلت يوم 14 أبريل/نيسان في محطة شعب أحمد في منطقة عسير بلغت 79 ملم، حيث بلغ عدد محطات الأمطار لوكالة الوزارة للمياه والمركز الوطني للأرصاد التي سجلت قراءات (353 محطة) وعدد القراءات بلغت 2163 قراءة.

وأكد التقرير، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن حجم السيول الواردة لعدد 146 سداً من سدود القائمة بمناطق المملكة خلال أبريل/نيسان 2023 بلغ 118 مليون متر مكعب، ومقارنة بالعام الماضي حصدت السدود القائمة 12.2 مليون متر مكعب خلال أبريل/نيسان 2022.

وأظهر أن سدود منطقة عسير كان لها النصيب الأكبر بسيول واردة أكثر من 28.50 مليون متر مكعب، وأعلى سيول واردة لسد نجران في منطقة نجران بلغت 20.59 مليون متر مكعب، وسد بيش بمنطقة جازان بواقع 14 مليون متر مكعب كما تم تصريف ما يقارب 57.7 مليون متر مكعب من جميع السدود خلال شهر أبريل بهدف تغذية آبار المزارعين والمحافظة على الغطاء النباتي وكان أعلى تصريف في سد نجران بمنطقة نجران بواقع 20.44 مليون متر مكعب ويليه سد بيش بمنطقة جازان بواقع 4 ملايين متر مكعب.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة ابتداءً من شهر مايو/أيار الحالي على تنفيذ الخطة التشغيلية للسدود بفتح البوابات للأغراض الري وبناءً على المواسم الزراعية مع الاحتفاظ بالحد الآمن من المياه المخصصة لأغراض الشرب.