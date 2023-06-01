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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

السعودية تسجل فائضاً تجارياً يتجاوز 127 مليار ريال

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2023. وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول  313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة 14.6%، في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بارتفاع مقداره 28.5 مليار ريال بنسبة (18%)، أي بفائض بلغ 127,1 مليار ريال.


وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة (14.9%)، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال الربع الأول  68.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة (13.3%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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