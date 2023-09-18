السعودية تسجل تراجعاً في صادراتها النفطية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو/تموز إلى 6.012 مليون برميل يومياً من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، كما اوردت وكالة “رويترز“.

وانخفض إنتاج النفط الخام في السعودية 0.943 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.013 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن في 5 أيلول / سبتمبر الجاري أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز / يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري آب / أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2023.

وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.