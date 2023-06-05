السعودية تسجل أسرع زيادة في التوظيف منذ 2018

استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في تسجيل تحسن قوي في ظروف الأعمال في شهر أيار / مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة حادة أخرى في النشاط الاقتصادي، كما ارتفع معدل خلق الوظائف إلى أسرع معدل مكرر منذ بداية عام 2018، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات.

وأكدت قوة الطلب على استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ شهر كانون الثاني / يناير 2018 ومع ذلك، أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 59.6 نقطة في شهر نيسان / أبريل إلى 58.5 في شهر مايو، حيث شهد المكونان الأكبران في المؤشر (الطلبات الجديدة والإنتاج) هبوطاً. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من حد النمو البالغ 50.0 نقطة وكان أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 56.9 نقطة.

و واصلت تدفقات الطلبات الجديدة الواردة إلى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط الإرتفاع بشكل كبير في شهر مايو، بعد أن تسارع النمو إلى أعلى مستوياته في ما يزيد قليلاً عن ثماني سنوات ونصف السنة في شهر أبريل. وتباطأ معدل التوسع بشكل طفيف على الرغم من الإرتفاع المتجدد في المبيعات من العملاء الأجانب. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل متكرر بين تزايد الطلبات الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة السفر والسياحة وزيادة الاستثمار في الأعمال التجارية.

كما ارتفعت مستويات النشاط بشكل ملحوظ في شهر مايو، على الرغم من تراجع معدل التوسع الذي كان الأضعف في عام 2023 حتى الآن. وبالمثل، قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج والمكونات الرئيسية بشكل حاد ولكن بأقل معدل في خمسة أشهر.و تشير الأدلة المنقولة إلى أن الموردين استجابوا بشكل جيد لطلبات العملاء لزيادة سرعة التسليم، مما أدى إلى تحسن قوي آخر في سلاسل التوريد.

وساعد وصول مستلزمات الإنتاج بشكل أسرع على ارتفاع ملحوظ في المخزون لدى الشركات، والذي كان الأسرع منذ شهر آب / أغسطس 2022. كما كان نمو التوظيف قوياً نسبياً، حيث ارتفع معدل خلق الوظائف إلى أسرع معدل مكرر منذ بداية عام 2018. ومع ذلك، ذكرت بعض الشركات أنها اضطرت إلى زيادة رواتبها بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى استمرار زيادة نفقات التوظيف والتي كانت ثاني أسرع زيادة منذ شهر أيلول / سبتمبر 2016.

وأدى الارتفاع في الأجور جزئيا إلى ارتفاع حاد في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى قيام نسبة أكبر من الشركات برفع أسعار إنتاجها. وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى منذ شهر أغسطس 2020 ، حيث رفعت شركات الخدمات والتصنيع أسعارها بأسرع المعدلات.

وسمحت مستويات التوظيف والنشاط المرتفعة للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة بوتيرة أسرع خلال شهر مايو. وانخفض حجم الأعمال غير المنجزة بأكبر معدل منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي.

و ظلت توقعات الشركات في المملكة العربية السعودية إيجابية في شهر مايو، حيث توقعت الشركات تحسناً في ظروف السوق وتسجيل مبيعات قوية وأن تكون السياسات الاقتصادية الحكومية داعمة لآفاق النمو. ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة جعلت ثقة الشركات أقل مما كانت عليه في شهر أبريل، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد بالضبط.

التعامل بمرونة في مواجهة الظروف المعاكسة

وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض: “من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من هذا العام مدفوعا بأداء استثنائي للقطاع الخاص. خلال شهر مايو، سلط مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات الضوء على استمرار قدرة قطاع الأعمال المحلي على التعامل بمرونة في مواجهة عدد من الظروف المعاكسة، بما في ذلك السياسة النقدية الانكماشية الأكثر صعوبة وتحديات نقص السيولة وتقلبات أسعار الطاقة. وفي حين أن تباطؤ الغقتصاد بشكل عام واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة سيخلق بيئة صعبة لبعض المؤسسات، فإن معظم الشركات السعودية في حالة جيدة وتشهد ظروف عمل قوية. وبشكل عام، تُظهر نتائج شهر مايو تراجعا طفيفاً عن نتائج شهر أبريل القوية، ولكن لا يزال النشاط الاقتصادي الكلي يحقق أداءً جيداً مع دخول أشهر الصيف”.

وأضاف:”شهدت الطلبات الجديدة نمواً كبيراً، مما يعكس زيادة قوية في معدلات الطلب، لا سيما في الأنشطة السياحية وقطاع الإنشاءات. وقد أدى ذلك إلى أسرع معدل لخلق الوظائف منذ عام 2018 مما سمح للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة بوتيرة أسرع هذا الشهر. وأدى ارتفاع مستويات التوظيف والنشاط إلى زيادة الأجور بثاني أسرع وتيرة في سبع سنوات، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المبيعات للمستهلكين. علاوة على ذلك، من التطورات الإيجابية أن الصادرات عادت إلى التوسع وسجلت مستوى أعلى من المتوسط بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. و تراجعت توقعات الشركات للأشهر ال 12 المقبلة بشكل طفيف لكنها لا تزال تشير إلى التفاؤل بشأن الإنتاج المستقبلي. وتواصل الحكومة تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي على نطاق واسع وتسريع تطوير المشاريع الضخمة بهدف تعزيز القطاع الخاص – المحرك الأساسي في خلق فرص العمل. لذلك فنحن على ثقة من أن القطاع غير النفطي سيلعب دوراً محورياً في دفع النمو هذا العام، مدعوما بزيادة الاستثمارات وقوة الطلب”.