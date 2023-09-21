السعودية تسجل أدنى مستوى للفائض التجاري منذ 2021

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم أن فائض الميزان التجاري للمملكة تراجع إلى 22.4 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) في تموز / يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أيار / مايو 2021.

وقد عدّلت الهيئة بياناتها لشهر حزيران / يونيو لتظهر تحقيق فائض بقيمة 27 مليار ريال بدلاً من 37.3 مليار ريال كما جاء في تقريرها الصادر الشهر الماضي، وهي نسبة تعديل كبيرة بلغت نحو 28%.

وبناء على البيانات الجديدة، يكون فائض الميزان التجاري المسجل في يوليو قد انخفض بنسبة 17% عن شهر يونيو، وبنسبة 73% مقارنة بمستواه قبل عام، وذلك بعدما انخفض إجمالي الصادرات 35% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات 20% إلى 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار).

وجاء انخفاض فائض الميزان التجاري بتأثير رئيسي من انخفاض الصادرات النفطية التي تراجعت 38% على أساس سنوي إلى 70.1 مليار ريال (نحو 19 مليار دولار)، حيث كانت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تحالف “أوبك+” قد أعلنوا خفض الإنتاج طوعياً بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر مايو.

كما سجّلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل أيضاً إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بشهر يوليو 2022، لتبلغ 21.1 مليار ريال، بحسب ما أظهرته بيانات هيئة الإحصاء.