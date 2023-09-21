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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

السعودية تسجل أدنى مستوى للفائض التجاري منذ 2021

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فائض الميزان التجاري للسعودية تراجع إلى 22.4 مليار ريال في يوليو
فائض الميزان التجاري للسعودية تراجع إلى 22.4 مليار ريال في يوليو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم أن فائض الميزان التجاري للمملكة تراجع إلى 22.4 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) في تموز / يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أيار / مايو 2021.

وقد عدّلت الهيئة بياناتها لشهر حزيران / يونيو لتظهر تحقيق فائض بقيمة 27 مليار ريال بدلاً من 37.3 مليار ريال كما جاء في تقريرها الصادر الشهر الماضي، وهي نسبة تعديل كبيرة بلغت نحو 28%.

وبناء على البيانات الجديدة، يكون فائض الميزان التجاري المسجل في يوليو قد انخفض بنسبة 17% عن شهر يونيو، وبنسبة 73% مقارنة بمستواه قبل عام، وذلك بعدما انخفض إجمالي الصادرات 35% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات 20% إلى 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار).

وجاء انخفاض فائض الميزان التجاري بتأثير رئيسي من انخفاض الصادرات النفطية التي تراجعت 38% على أساس سنوي إلى 70.1 مليار ريال (نحو 19 مليار دولار)، حيث كانت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تحالف “أوبك+” قد أعلنوا خفض الإنتاج طوعياً بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر مايو.

كما سجّلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل أيضاً إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بشهر يوليو 2022، لتبلغ 21.1 مليار ريال، بحسب ما أظهرته بيانات هيئة الإحصاء.

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