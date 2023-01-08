السعودية تستورد 973 ألف سيارة بزيادة 25% في 2022

حققت الموانئ السعودية ارتفاعاً بنسبة 25% في أعداد السيارات الواردة لتبلغ 973 ألف سيارة مقارنة بعام 2021 الذي سجل 778 ألف سيارة، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي كميات الطنيات المُناولة السنوية السائبة “الصلبة والسائلة” والبضائع العامة خلال عام 2022 بنسبة 13% لتصل إلى 237 مليون طن مقارنة بــ 210 ملايين طن في عام 2021.

جاء ذلك نتيجة للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية، تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية بخلق بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية تتماشى مع المعايير الدولية واللوائح وأفضل الممارسات، والرفع من جودة الخدمة المقدمة للشركاء وتحسين مستوى رضا العملاء بعمليات موثوقة وفعًّالة وبيئة آمنة ومستدامة؛ تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وسجلت الموانئ السعودية خلال عام 2022 ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية بنسبة 3.2% لتصل إلى 10,355 مليون حاوية مقارنة بـ 10,035 مليون حاوية في عام 2021، حيث بلغ إجمالي الحاويات الصادرة والواردة 4,839 مليون حاوية بزيادة 5% عن عام 2021 الذي سجل 4,628 مليون حاوية، وسجلت حاويات المسافنة 5,516 مليون حاوية بزيادة 2% مقارنة بعام 2021 الذي حقق 5,406 مليون حاوية.

وتعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق المحلية، شهدت الموانئ السعودية خلال عام 2022 تفريغ 3,930 مليون رأس ماشية بزيادة 9% عن عام 2021 الذي سجل 3,620 مليون رأس ماشية.

وحققت أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ السعودية 973 ألف سيارة بزيادة 25% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 778 ألف سيارة، كما استقبلت الموانئ 933 ألف راكب بزيادة 36% عن العام السابق الذي شهد استقبال 688 ألف راكب.

ميناء الملك عبدالعزيز

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ممثلاً بمشغل محطتي الحاويات -الشركة السعودية العالمية للموانئ إنجازاً لافتاً خلال عام 2022؛ بمناولة 2,038,787 حاوية قياسية وهو أعلى رقم في تاريخه خلال عام واحد؛ وزيادة 15% عن عام 2021 الذي سجل 1,780,348 حاوية؛ بما يعزز مكانته ويؤكد مدى قدرته التشغيلية واللوجستية على مناولة مختلف أنواع وأحجام الحاويات والبضائع.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي؛ وقد تأسس بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود، تلبيةً لمتطلَّبات صناعة النفط، ومرور واردات وصادرات المملكة من البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتَيْن الشرقية والوسطى.

ويتميز الميناء بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية كبيرة حيث تصل مساحته الإجمالية 19 كلم2، ويضم 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات ويمكنها استقبال السُّفُن العملاقة، فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 105 ملايين طن بضائع وحاويات، بالإضافة إلى وجود عدد المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ويضم مُعدات مناوَلة حديثة تمكنه من مناوَلة مختَلَف أنواع البضائع وتقديم خدمات تشغيلية شاملة، ومرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن بطول 215 متراً.