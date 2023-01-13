فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية تستهل البطولة الدولية الودية للسيدات بفوز على موريشوس

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

انطلقت البطولة الدولية الودية للسيدات، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 11و19 كانون الثاني/يناير الجاري على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وتشارك في البطولة 4 منتخبات هي بالإضافة للسعودية صاحبة الضيافة: باكستان، وجزر القمر، وموريشيوس.

فرحة لاعبات السعودية بعد المباراة

وتقام البطولة بصيغة الدوري المصغر حيث تلعب كل الفرق مع بعض تنتهي بإحراز المتصدر للقب.

وفازت صاحبات الأرض في المباراة الأولى نظيره من موريشيوس  بهدف دون مقابل سجلته مريم التميمي من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وهي نفس النتيجة التي فازت فيها لاعبات باكستان على نظيراتهن في منتخب جزر القمر.

وتقام الأحد الجولة الثانية، حيث يلعب الأخضر مع جزر القمر وباكستان مع موريشيوس، في حين تلعب الجولة الثالثة والأخيرة الخميس المقبل وتجمع بين السعودية وباكستان في المباراة الأولى وجزر القمر وموريشيوس في الثانية.

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