السعودية تستقطب 8 مليارات دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2022

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 29.6 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار)، وفق ما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وبذلك، يصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في السعودية إلى تريليون و8 مليارات دولار كما في نهاية 2022، ما يشير إلى قدرة السعودية على جذب استثمارات واسعة النطاق لتحقيق خطوات كبيرة في تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

تعكس أرقام البنك المركزي السعودي، تباطؤاً حاداً بلغت نسبته نحو 60% في تدفق الاستثمار الأجنبي خلال 2022 مقارنة بالعام السابق، والذي بلغت فيه تدفقات الاستمار الأجنبي المباشر 72.3 مليار ريال. إلا أن ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى الصفقة التي أبرمتها عملاقة النفط “أرامكو السعودية” في 2021، والتي باعت بموجبها 49% في أصول “خطوط أنابيب أرامكو” بمبلغ 12.4 مليار دولار (نحو 46.5 مليار ريال)، حيث أضيف هذا المبلغ بطبيعة الحال إلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

اقرأ المزيد: السعودية تستقطب 1.9 مليار دولار استثمارات أجنبية بالربع الثالث

بالتالي، فإنه مع استبعاد هذه الصفقة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تكون تدفقات هذا الاستثمار خلال 2022 قد زادت بنسبة 14.5%.

في وقت سابق من العام الجاري، أكدت الحكومة السعودية على لسان وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن لديها “العديد من المقوّمات التي يمكنها جذب الكثير من الشركاء” وأنها تمتلك “النوع الملائم من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين، لحصولهم على العوائد المواتية كشركاء”.

وكان عام 2022 قد شهد إطلاق حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف جذب الاستثمارات، كالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي حدّدت 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال خلال العامين الأولين من إطلاقها، وكانت باكورتها إنشاء “أبل” لمركز لوجستي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات، لا سيما مع اقتصادات آسيا الكبرى، ومن ضمنها 35 اتفاقية مع الصين بقيمة 50 مليار دولار، ومع شركات من كوريا الجنوبية بنحو 30 مليار دولار، وغير ذلك.