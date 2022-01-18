سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تجذب مبادرين من الكويت وتتصدر دول الخليج في أفضل بيئة للشركات

سامر باطر by سامر باطر

تصدرت السعودية دول الخليج في أفضل بيئة داعمة للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب تقرير شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية.

وأظهر التقرير السنوي الثاني الخاص بتوجهات الموارد البشرية والتوظيف لعام 2021، ليسلط الضوء على أحدث ممارسات الموارد البشرية والتوظيف في الكويت لعام 2021، شاملاً أهم مؤشرات ومعايير التوظيف وتوجهات إدارة المواهب، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالتعويضات والمزايا في سوق العمل الكويتي.

وأظهر التقرير أن 38% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت لديهم رغبة في نقل أنشطتهم الاقتصادية إلى دول مجاورة.

وكان تقرير في صحيفة القبس قد أشار الشهر الماضي إلى موجة نزوح للشركات الناشئة إلى دول مجاورة بسبب ضعف الدعم الحكومي في الكويت فضلا عن ترحيل العمالة الماهرة وبحسب التقرير “فإن أصحاب المشاريع التي تعمل بها هذه النوعية من العمالة لن يتخلوا عنها.. بعض الحرف والمهن تحتاج الى متخصصين ولا تحتاج الى شهادات.. لكن حكومتنا تريد «تنشيف» السوق من العمالة الحرفية الماهرة ممن لا يحملون شهادات عليا.”

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...