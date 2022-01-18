السعودية تجذب مبادرين من الكويت وتتصدر دول الخليج في أفضل بيئة للشركات

تصدرت السعودية دول الخليج في أفضل بيئة داعمة للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب تقرير شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية.

وأظهر التقرير السنوي الثاني الخاص بتوجهات الموارد البشرية والتوظيف لعام 2021، ليسلط الضوء على أحدث ممارسات الموارد البشرية والتوظيف في الكويت لعام 2021، شاملاً أهم مؤشرات ومعايير التوظيف وتوجهات إدارة المواهب، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالتعويضات والمزايا في سوق العمل الكويتي.

وأظهر التقرير أن 38% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت لديهم رغبة في نقل أنشطتهم الاقتصادية إلى دول مجاورة.

وكان تقرير في صحيفة القبس قد أشار الشهر الماضي إلى موجة نزوح للشركات الناشئة إلى دول مجاورة بسبب ضعف الدعم الحكومي في الكويت فضلا عن ترحيل العمالة الماهرة وبحسب التقرير “فإن أصحاب المشاريع التي تعمل بها هذه النوعية من العمالة لن يتخلوا عنها.. بعض الحرف والمهن تحتاج الى متخصصين ولا تحتاج الى شهادات.. لكن حكومتنا تريد «تنشيف» السوق من العمالة الحرفية الماهرة ممن لا يحملون شهادات عليا.”

.