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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

السعودية تستقطب المزيد من شركات التكنولوجيا المالية

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شركة "تيونز" تتوسع في المنطقة انطلاقاً من السعودية
شركة "تيونز" تتوسع في المنطقة انطلاقاً من السعودية

أعلنت “تيونز”  Thunes، الشركة العالمية للمدفوعات عبر الحدود، أنها تعمل على تسريع توسيع خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك قامت بإنشاء مكتب في المملكة العربية السعودية حيث عينت رئيساً للمكتب هو أحمد يعقوب.

كما أن “تيونز”  في مراحل متقدمة لتوقيع شراكات مع مشغلي تحويل الأموال ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية والبنوك في السعودية.

ويشهد سوق المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً لمواكبة رؤية المملكة 2030،  والتي تهدف إلى زيادة عدد المعاملات غير النقدية إلى 70% في عام 2025.

وذكرت شركة التكنولوجيا المالية انها تتطلع إلى أن تكون جزءاً من رؤية 2030 وستعمل عن كثب مع الشركاء المحليين، لمساعدتهم على تحقيق تجربة عملاء رائعة من خلال تمكين المدفوعات الفورية بلا حدود في جميع أنحاء العالم لعملائهم من الأفراد والشركات.

وتقدم الشركة خدمات أي نوع من المدفوعات إلى أكثر من 130 دولة وقبول المدفوعات عبر أكثر من 300 طرقة دفع في اكثر من 70 دولة.

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