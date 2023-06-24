السعودية تستقبل 1,6 مليون حاج

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قدوم (1,626,500) حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 / 12/ 1444هـ الموافق 23 / 6 / 2023م.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,559,053) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240,137) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,617) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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