استقبل الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين في السعودية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقرِّ الرابطة الفرعيِّ بالرياض، حديثاً، الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون، رئيس أساقفة فيينا (الكاثوليك) الذي وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية بدعوةٍ من رابطة العالم الإسلامي.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن هذه الزيارة -التي أعلن عنها الفاتيكان معقل الكنيسة الكاثوليكية في العالم- تكتس أهميةً كبيرةً؛ حيث يُعَدُّ ضيفُ الرابطة، نيافة الكاردينال شونبرون، أحدَ أبرز القيادات الدينية الفاعلة في مجال تعزيز الصداقة والتعاون بين الحضارات وفق مُشتركها الإنساني.

ورحب الشيخ محمد بضيفه، ثم ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود بناء الجسور بين الأمم والشعوب، وأهمية التعاون والتواصل الفاعل بين قادة الأديان في مواجهة أفكار ودعوات الصِّدام الحضاري.

9

وثيقة مكة

تناول اللقاءُ الحديث عن وثيقة مكة المكرمة وتأثيرها العالمي البارز في العلاقات بين الأديان والثقافات، ودورها الفاعل في معالجة أبرز الأزمات الدولية.

وأشاد الكاردينال بمنجزات الوثيقة على الصعيد العالمي، وبخاصة ما حملته مضامينُها من رسائلَ إيجابيةٍ للأجيال القادمة، كونها خَصَّصَت -في مضامينها- حديثًا عن الشباب وتمكينهم.

وأبدى الكاردينال شونبرون اهتمامه الكبير جداً بأعمال الرابطة ومبادراتها الدولية، مؤكداً تطلُّعَه للعمل المستقبلي سوياً.

?#فيديو| وزير «الإسلامية» @Dr_Abdullatif_a لرئيس أساقفة فيينا: «بفضل توجيهات خادم الحرمين ومتابعة ولي العهد.. لدينا أكثر من 4 آلاف امرأة وفتاة في الوزارة يعملون جنباً إلى جنب مع الرجال بأداء متميز.. في تأكيد على أخذ المملكة من القرآن الكريم وفقاً للفهم الصحيح».

?محمد سبتي#عكاظ pic.twitter.com/9Pf3mBBWOr — عكاظ (@OKAZ_online) February 26, 2023

وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لرئيس أساقفة فيينا “بفضل توجيهات خادم الحرمين ومتابعة ولي العهد.. لدينا أكثر من أربعة آلاف امرأة وفتاة في الوزارة يعملون جنباً إلى جنب مع الرجال بأداء متميز.. في تأكيد على أخذ المملكة من القرآن الكريم وفقاً للفهم الصحيح”.

9

وهذه ليست الزيارة الأولى لرجال دين مسيحيين إلى المملكة العربية السعودية، ولكنها الأولى من حيث تغطية وسائل الإعلام السعودية.

9

أول قداس مسيحي علني في السعودية

أقامت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، في مطلع 2023، قداساً للمسيحيين هو الأول من نوعه في المملكة وذلك بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكبر كنائس مصر من حيث العدد.

وقال موقع “الأقباط المتحدون”، آنذاك، إنه لأول مرة في المملكة العربية السعودية.. أقام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير الجاري، ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية“.

أول زيارة للأنبا مرقس للسعودية

وكان الأنبا مرقس، القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة زار المملكة العربية السعودية، في 2018، تلبية لدعوة سابقة وجهها له الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال زيارته لمصر في مارس/آذار 2018.

وقالت الكنيسة المصرية، حينها، إن الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي استقبل الأنبا مرقس، وحضر اللقاء وفد من السفارة المصرية في السعودية.

وخلال مارس/آذار 2018، وأثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية المصرية بالعباسية في القاهرة، وجّه البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط، الشكر للأمير محمد بن سلمان على زيارته للكنيسة وعلى حسن المعاملة التي يلقاها للأقباط المقيمين في السعودية.

وأكد حينها البابا تواضروس أن الأمير محمد بن سلمان وجّه له دعوة لزيارة السعودية، ووجه الدعوة كذلك للأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الذي زار السعودية ثلاث مرات في السابق، وعندما علم ولي العهد بذلك وجه له دعوة جديدة لزيارة المملكة.