السعودية تستعد لزيادة صادراتها النفطية إلى أوروبا مع اقتراب العقوبات على روسيا

تستعد المملكة العربية السعودية لتزويد أوروبا بالمزيد من النفط حيث يتطلع المشترون التقليديون للنفط الروسي إلى تنويع مصادرهم قبل العقوبات التي تلوح في الأفق في أوائل كانون الأول / ديسمبر، وتشير التحليلات إلى أن الاتجاه قد يصبح أكثر وضوحاً في عام 2023، كما ذكر تثرير عن “ستاندرد اند بورز جلوبال” اليوم الإثنين.

تركيز على أسواق آسيا

شكل الخام الروسي حوالي خمس الواردات النفطية الأوروبية.

منذ أن تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النفط الروسي، كان المستهلكون الرئيسيون يتطلعون إلى أنفسهم عن جبال الأورال الروسية المتوسطة الحموضة لصالح درجات مماثلة في الشرق الأوسط.

يقدم الموردون المنتظمون للسوق الأوروبية مثل الولايات المتحدة وغرب إفريقيا نوعية نفط بدرجات أخف.

لكن منتجي الشرق الأوسط – والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص – الذين يركزون بشكل أكبر على الأسواق الآسيوية، يتطلعون أيضاً إلى الغرب حيث يتهافت المشترون الرئيسيون للنقط الخليجي، مثل الصين والهند، على النفط الروسي الأرخص.

زادت صادرات النفط الخام السعودي إلى أوروبا بشكل مطرد في عام 2022، مع ارتفاع التدفقات إلى أعلى مستوياتها مؤخراً، وفقاً لبيانات من كل من “ستاندرد اند بورز جلوبال” و”كبلر” لتحليل حركة تتبع السفن وبيانات الشحن.

قفزت الشحنات السعودية إلى أوروبا إلى أعلى مستوياتها في عامين عند 777 ألف برميل في اليوم في آب / أغسطس، وفقاً لـ “كبلر”، وبلغ متوسط ​​التدفق 600 ألف برميل يومياً حتى الآن في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019.

يتم تصدير الخام السعودي عادة إلى أوروبا عبر طريقين : مباشرة على متن الناقلات من محطات التصدير الرئيسية في المملكة – رأس تنورة وينبع، وأيضاً من سيدي كرير في مصر عبر خط أنابيب سوميد.

الوجهات الخمس الأولى للنفط السعودي

كانت هولندا وبولندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا هي الوجهات الخمس الأولى للنفط السعودي في المنطقة هذا العام، وجميعها من المشترين المنتظمين للخام الروسي. كما اشترت كرواتيا وألمانيا واليونان وليتوانيا وتركيا والمملكة المتحدة الخام السعودي هذا العام.

قد لا تزال السوق الأوروبية تمثل حوالي عُشر المعروض من الخام السعودي فقط، ولكن من المرجح أن تكون سوقاً أكبر في عام 2023 للنفط السعودي.