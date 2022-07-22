السعودية تستعد لجولة استمطار السحب في مناطق عديدة

المركز الوطني للأرصاد يعلن بدء الاستعدادات التحضيرية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب في عسير والباحة والطائف

أعلن المركز الوطني للأرصاد بدء الاستعدادات التحضيرية للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاستمطار السحب، الذي يستهدف مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، إذ تشمل منطقتي عسير والباحة ومحافظة الطائف.

يأتي ذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي انطلقت في إبريل الماضي واستهدفت أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على البرنامج الوطني لاستمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام ، أن العمل في البرنامج يتم وفق خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العمليات وتحقيق أهداف البرنامج.

ويأتي البرنامج الوطني لاستمطار السحب الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ضمن حزمة من المبادرات الوطنية والإقليمية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في قمة الشرق الأوسط الأخضر؛بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديد للماء، والإسهام في برامج زيادة الرقعة الخضراء والتشجير، وتقليص التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية. ويعد البرنامج من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون إحدى مكونات الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية.