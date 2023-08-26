السعودية تستضيف نهائي كأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CAF”، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف هذا العام كأس السوبرالافريقي توتال اينيرجيز 2023 والتي ستقام يوم 15 سبتمبر.

سيتنافس في نهائي كأس السوبر الافريقي توتال اينيرجيز، البطل الحالي لرابطة أبطال إفريقيا توتال إنيرجيز، النادي الأهلي، ونادي اتحاد الجزائر (“USMA”)، بطل كأس الكونفيدرالية الافريقية توتال اينيرجيز. ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

وقال أمين عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا: “نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الافريقي توتال اينيرجيز إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية – الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية. تُصنف كرة القدم الأفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، أن تكون كرة القدم الأفريقية أيضًا جزءًا من هذه الحركة. نيابة عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، أود أن أشكر أسرة كرة القدم السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى أن يكون كأس السوبر الافريقي مثيراً”.

ملعب الملك فهد في الطائف

وقال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم: “تعاوننا مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع الاتحاد الافريقي في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا الحالية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر. ونيابة عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، نشكر الاتحاد الافريقي لكرة القدم على هذه الفرصة ونتطلع إلى مباراة رائعة لجميع المشاركين”.

وقد وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، واكتشاف المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.

وسيتم الإعلان عن معلومات التذاكر ومواعيد انطلاق المباراة في الوقت المناسب من قبل كل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم.