السعودية تستضيف منافسات 10 آلاف من 169 دولة بكأس العالم لريادة الأعمال

انطلقت التصفيات الأولية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2025 وسط إقبال عالمي واسع، حيث تضاعف عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى أكثر من 10 آلاف مشروع ريادي قدمها رواد ورائدات أعمال من 169 دولة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتستضيف العاصمة الرياض النهائيات العالمية للمسابقة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، والشبكة العالمية لريادة الأعمال“GEN”، في تأكيد لمكانة المملكة المتنامية كمحرك عالمي لاحتضان المبتكرين والمشاريع الريادية. وتنوعت مجالات المشاريع المتقدمة بين 16 قطاعًا رئيسيًا تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، والصناعة، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات.

واختارت لجنة تحكيم دولية تضم خبراء في ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار أفضل 1000 مشروع من 122 دولة للتأهل إلى المراحل التالية من المسابقة، تمهيدًا لاختيار 250 مشروعًا في المرحلة ما قبل النهائية، وصولًا إلى أفضل 100 مشروع سيتم عرضها أمام كبار المستثمرين العالميين في العاصمة الرياض، للتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,5 مليون دولار. تُتيح مسابقة ومؤتمر ريادة الأعمال العالمية لجميع المشاركين الوصول إلى موارد قيّمة، بما في ذلك التدريب عند الطلب ومزايا عينية، مع حصول أفضل 100 متأهل عالميًا للنهائيات على دعم عيني إضافي بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. تتضمن مسابقة عام 2025 قطاعًا جديدًا بعنوان “تكنولوجيا الفضاء”، مع أربع جوائز نقدية بقيمة 100,000 دولار أمريكي مخصصة للشركات الناشئة التي تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء لحل التحديات العالمية.

أما جدول المنافسات فهو كما يلي وفقاً للشبكة العالمية لريادة الأعمال.

يوليو – أغسطس ٢٠٢٥ – الإعلان عن أفضل ٢٥٠ متسابقًا

أغسطس – سبتمبر ٢٠٢٥ – معسكر تدريبي افتراضي

سبتمبر – أكتوبر ٢٠٢٥ – الإعلان عن أفضل ١٠٠ متسابق

نوفمبر ٢٠٢٥ – النهائيات العالمية في فعالية بيبان ٢٥ بالرياض

( باب التقديم مفتوح الآن لكأس العالم لريادة الأعمال ٢٠٢٦)

للانضمام إلى المجموعة التالية من رواد الأعمال يمكن التسجيل عبر الموقع:

https://entrepreneurshipworldcup.typeform.com/EWC2026