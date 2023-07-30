السعودية تستضيف محادثات سلام بشأن أوكرانيا وفق وول ستريت جورنال

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين مطلعين أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام تستثني روسيا وتشمل الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية، بما في ذلك الهند والبرازيل، في أوائل الشهر المقبل، حيث تكثف أوروبا وواشنطن جهودهما لتعزيز الدعم الدولي لمطالب السلام الأوكرانية.

ووفقاً للدبلوماسيين المشاركين في المناقشات، فإن الاجتماع سيحضره كبار المسؤولين من 30 دولة في مدينة جدة في 5 و 6 آب / أغسطس المقبل. ويأتي هذا الاجتماع وسط معركة متنامية بين الكرملين وداعمي أوكرانيا الغربيين لكسب دعم الدول النامية الكبرى التي كانت محايدة بشأن حرب أوكرانيا.

ويأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تتوج هذه الجهود بقمة سلام في وقت لاحق من هذا العام حيث سيوقع زعماء العالم على المبادئ المشتركة لحل مسألة الحرب. كما يأملون أن تمكن هذه المبادئ من تشكيل إطار محادثات السلام المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدو أن الحرب قد وصلت فيه إلى طريق مسدود، مع عدم تمكن أي من الطرفين من كسب أرض ذات مغزى في الأشهر الأخيرة.

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع لكبار المسؤولين في كوبنهاغن في أواخر حزيران / يونيو، حضرته البرازيل والهند وتركيا وجنوب إفريقيا. كما شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في الاجتماع. كما شاركت أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية الرئيسية.

ودعت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا 30 دولة من بينها إندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا إلى حضور اجتماع جدة. ولم يتضح بعد عدد الذين سيحضرون، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحضر الدول التي شاركت في محادثات كوبنهاغن مرة أخرى.

ومن بين الذين أكدوا حضورهم المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يحضر سوليفان، وفقاً لشخص مطلع.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وتحاول المملكة العربية السعودية لعب دور أكبر في الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، بعد أن اتهمها البيت الأبيض العام الماضي بالوقوف إلى جانب روسيا في الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط – وبالتالي تعزيز الموارد المالية لموسكو. وسهلت تبادل أسرى الحرب واستضافت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة عربية في أيار / مايو.

وقال دبلوماسيون غربيون إنه تم اختيار السعودية لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات على أمل إقناع الصين، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع موسكو، بالمشاركة.

وترتبط الرياض وبكين بعلاقات وثيقة. وفي وقت سابق من هذا العام، ساعدت الصين في مفاوضات أذابت الجليد بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد أشهر من استضافة السعوديين الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة عربية.