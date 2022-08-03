السعودية تستضيف في فبراير أول منتدى للفنون الرقمية بتنظيم سوثبيز

بعدما استحوذت الرموز غير القابلة للاستبدال على الاهتمام العالمي منذ فترة، وصلت موجة الإهتمام بها إلى المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تستضيف “دار سوثبيز للمزادات” من 25 إلى 27 شباط / فبراير 2023، منتدى للفنون الرقمية لمدة ثلاثة أيام في بينالي الدرعية في الرياض، بالشراكة مع هيئة الفنون البصرية في وزارة الثقافة السعودية.

وسيكون المنتدى تفاعلي، حيث سيتمكن الزوار من المغادرة ببروتوكول إثبات الحضور الشخصي، وهو رمز رقمي قابل للتحصيل في شكل رموز غير القابلة للاستبدال يسجل حضورهم على منصات “البلوك تشين”.

وعلى غرار “بينالي الدرعية”، الذي يستمر حتى 11 آذار / مارس، يهدف المنتدى إلى أن يكون بمثابة منصة للحوار والتبادل العالمي. ويتضمن سلسلة من المحادثات من قبل خبراء في الفن وتكنولوجيا”البلوك تشين” والرموز غير القابلة للاستبدال.

وقال إدوارد جيبس ، رئيس مجلس إدارة “سوثبيز الشرق الوسط والهند”: “يعتبر هذا التركيز التعليمي على الرموز غير القابلة للاستبدال خطوة طبيعية في تاريخ سوثبيز القوي في دعم البرامج الثقافية المبتكرة، وهو دليل على التزامنا الطويل الأمد بالمملكة العربية السعودية الذي يعكس الرؤية التحويلية للمملكة 2030”.

ومنذ نيسان / أبريل 2021، حققت مبيعات “سوثبيز” ما يقرب من 100 مليون دولار مقابل 100 عمل فني بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال مسجلة العديد من الأرقام القياسية في هذا المجال.