السعودية تستضيف القمة العربية المقبلة في مايو

كشف مسؤول كبير في جامعة الدول العربية أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية يوم 19 مايو/أيار المقبل.

وقال الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة السفير حسام زكي إن استضافة الرياض للقمة المقبلة جاء عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة، وترحيب الأخيرة بعقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأضاف أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها المملكة ستكون في أبريل/نيسان 2023.