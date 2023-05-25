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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السلطات السعودية تسترد 66 مليون من عقار بيع بـ 1700 ريال

استردت السلطات السعودية تعويضاً بالملايين عن عقار بيع بـ 1700 ريال

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استردت الهيئة العامة للأوقاف تعويضاً بالملايين عن العقار الذي بيع بـ 1700 ريال

استردت الهيئة العامة للأوقاف السعودية، حديثاً، تعويضاً وقفياً لعقار في مكة المكرمة غرب المملكة بأكثر من 66 مليون ريال وكان قد تم بيعه قبل 30 عاماً بمبلغ بخس قدره 1700 ريال.

وتحت عنوان “قصة قضية وقفية”، قالت الهيئة “قام مواطن قبل 30 عاماً بشراء عقار وقف في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمبلغ بخس يقدر بـ 1700 ريال فقط.

وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف. ومؤخراً أزيل العقار قبل من الدولة للمنفعة العامة، وفق أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

وعند صرف تعويض الإزالة لوحظ ما حصل من خطأ في إجراءات البيع، فحركت الهيئة دعوى ضد المشتري إلى أن انتهت الدعوى -بفضل الله عز وجل- بإبطال البيع واستحقاق الوقف لكامل تعويض الأرض كاملاً وقدره 66.144.400 ريال”.

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