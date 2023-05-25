السلطات السعودية تسترد 66 مليون من عقار بيع بـ 1700 ريال

استردت الهيئة العامة للأوقاف السعودية، حديثاً، تعويضاً وقفياً لعقار في مكة المكرمة غرب المملكة بأكثر من 66 مليون ريال وكان قد تم بيعه قبل 30 عاماً بمبلغ بخس قدره 1700 ريال.

وتحت عنوان “قصة قضية وقفية”، قالت الهيئة “قام مواطن قبل 30 عاماً بشراء عقار وقف في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمبلغ بخس يقدر بـ 1700 ريال فقط.

سعيًا لتحقيق أهدافها بالحفاظ على الأوقاف وحمايتها، كسبت #الهيئة_العامة_للأوقاف #قضية_وقفية لصالح الوقف بتعويض يصل إلى أكثر من 66 مليون ريال. pic.twitter.com/K7DkJaCrKR — الهيئة العامة للأوقاف (@AWQAF_KSA) May 23, 2023

وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف. ومؤخراً أزيل العقار قبل من الدولة للمنفعة العامة، وفق أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

وعند صرف تعويض الإزالة لوحظ ما حصل من خطأ في إجراءات البيع، فحركت الهيئة دعوى ضد المشتري إلى أن انتهت الدعوى -بفضل الله عز وجل- بإبطال البيع واستحقاق الوقف لكامل تعويض الأرض كاملاً وقدره 66.144.400 ريال”.