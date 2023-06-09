بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ويهدف تطبيق كاميرات التوثيق، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

"الجوازات" تبدأ تطبيق استخدام كاميرات التوثيق في مطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين.https://t.co/PFHd5QUCSu#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/Da4A5BoI34 — واس العام (@SPAregions) June 9, 2023

وكانت الجوازات السعودية قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.

طاولات ذكية للتفتيش

ذكرت تقارير سعودية، الأسبوع الماضي، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تتجه إلى إدخال طاولات ذكية للتفتيش في أربعة مطارات سعودية في أربع مناطق مختلفة من المملكة.

وتحتوي “الطاولة الذكية” على كاميرا متطورة وجهاز فحص بالأشعة السينية مرتبط بقاعدة بيانات، وهي من الأنظمة الحديثة التي ستسهم في تمكين رجال الجمارك.

ويتضمن النظام خاصية التعرف على أرشيف المسافر عن طريق مرور حقائبه على الطاولة إلى جانب التعرف على نوعية البضائع التي يعمل بها، بواسطة السجل الشخصي للمسافر المحفوظ في قاعدة البيانات.

والمطارات الأربعة هي في منطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، ومنطقة جازان، والمنطقة الشرقية.