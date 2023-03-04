السعودية تستثني الأمريكيين من اشتراط صلاحية الجواز للتأشيرة

أعلن الموقع الإلكتروني للسياحة السعودية (روح السعودية) الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة عن استثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية من شرط دخول المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع الإلكتروني للسياحة السعودية (روح السعودية)، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، إن التأشيرة السياحية الإلكترونية التي أطلقتها المملكة، سهلت قدوم الزوار من 49 دولة، وهي متعددة الدخول، وصلاحيتها سنة كاملة، ويمكن استخدامها في أي وقت خلال مدة صلاحيتها، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة المسموحة داخل السعودية 90 يوماً، كما تسمح التأشيرة السياحية بالمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة مثل الفعاليات وزيارة الأسرة والأقارب والترفيه والعمرة (باستثناء الحج).

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وأوضح الموقع أن لحاملي التأشيرات السياحية أو التجارية صالحة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنغن الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول إلى أراضي السعودية، واستخدام التأشيرة مرة واحدة على الأقل وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة، باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن لهم الدخول بجواز سفر ساري المفعول بغض النظر عن المدة المتبقية.

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والحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 18 سنة، ويتطلب أن يتقدم ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة) للأشخاص القاصرين بطلب ‏الحصول على التأشيرة نيابة عنهم.

ويمكن للشخص معرفة الدول المؤهلة للتأشيرة الإلكترونية من خلال التأكد من القائمة المذكورة في موقع “روح السعودية“، أما بالنسبة للدول غير المؤهلة لاستخراج التأشيرة الإلكترونية فبإمكانهم أيضاً التقدم بطلب استخراج التأشيرة السياحية من ‏خلال أقرب سفارة أو قنصلية للسعودية.