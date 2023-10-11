السعودية تستثمر 800 مليار دولار في القطاع السياحي

تشهد المملكة العربية السعودية حالياً أسرع معدلات نمو في سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط، بحيث استعادت إجمالي الحجوزات نسبة تصل إلى 107% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن تستمرّ نسب الحجوزات بالارتفاع بمعدل 65% إضافية بحلول عام 2026، كما ذكر التقرير السنوي الخاص بسوق السفر في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام (2022 – 2026) والصادر عن شركة “إنسايت آوت” للاستشارات ومؤسسة فوكس رايت Phocuswright.

ولعلّ أحد العوامل الرئيسية خلف هذا النمو هو تعاون الحكومة السعودية مع القطاع الخاص بهدف تطوير المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم، الذي من المتوقع أن يجذب ملايين من السياح إلى المملكة في السنوات المقبلة.

وقد كشفت المملكة مؤخراً عن خططها للاستثمار بمبلغ يصل إلى 800 مليار دولار في قطاع السياحة على مدار السنوات العشر القادمة. وكجزء من جهودها لتحقيق رؤية 2030، قامت الحكومة باستثمار مبالغ ضخمة في تعزيز البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات والطرق والفنادق، كما ساهمت في تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول للمملكة، ما حقق زيادة كبيرة في عدد السياح الذين يزورون البلاد لغرض الترفيه.

ويسلّط هذا التقرير الضوء على أهم التغييرات الرئيسية في القطاع، ولا سيما نمو قطاع السفر في المنطقة، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً بنسبة 40% اعتباراً من عام 2022 حتى 2026، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الوجهات التي تحقق أعلى معدلات النمو في صناعة السفر.