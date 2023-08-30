السعودية تستثمر 100 مليون دولار في دوري المقاتلين المحترفين الأمريكي

ذكرت صحيفة ” فاينانشيال تايمز” أن شركة “سرج” السعودية للاستثمارات الرياضية، ضخت 100 مليون دولار لشراء حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين الأمريكي (PFL)، وتخطط لإنشاء بطولة إقليمية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص مطّلعين على المناقشات، أن الاستحواذ على حصة الأقلية كان أول صفقة لشركة “سرج” منذ أنشأها صندوق الاستثمارات العامة السعودي .

وقال الأشخاص المطّلعون على المناقشات إنه بموجب الصفقة سينشئ دوري المقاتلين المحترفين الأمريكي “بي إف إل” بطولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من عام 2024، وسيكون المقر الرئيسي للمشروع في السعودية.

وسيكون دوري الشرق الأوسط لرابطة المقاتلين المحترفين واحداً من ست بطولات إقليمية يتنافس فيها فنانو الدفاع عن النفس، ثم يواصلون القتال في بطولة عالمية.

وتقول “بي إف إل” إنها ثاني أكثر الدوريات شعبية في فنون القتال المختلطة من حيث عدد المشاهدين، بعد “يو إف سي”.

وقد استضافت السعودية بالفعل مباريات ملاكمة رفيعة المستوى، ومن المخطط أن تستضيف نزالاً بين بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري وفنان القتال المختلط فرانسيس نغانو في أكتوبر.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في 6 أب / أغسطس الجاري عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستستثمر شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف شركة “سرج” إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.