السعودية تستثمر ملايين الدولارات في مجمعات ترفيهية رقمية

ساهم #موسم_الرياض، وهي مبادرة ترفيهية مدعومة من #صندوق_الإستثمارات_العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية، في معظم جولة تمويل بلغت 55 مليون دولار جمعتها شركة “هايبر سبايس” HyperSpace، وهي شركة ناشئة عمرها ثلاث سنوات تصمم مجمعات ترفيهية رقمية داخل مراكز التسوق.

وقال ألكسندر هيلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هايبر سبايس” لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن “مراكز التسوق يجب أن تجد ذلك العامل الرائع لجذب المستهلكين. اليوم، ضمن هذا النظام البيئي، أنت تنظر إلى شيء يعتمد أكثر على الخبرة”.

وتسعى السعودية إلى تقليص اعتمادها على عائدات النفط والإستثمار في مجالات أخرى، مثل إنتاج السيارات الكهربائية والفرق الرياضية والسياحة. وقد حددت هدفاً لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب الإلكترونية، وأنفقت هذا العام 4.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة تطوير الألعاب “سكوبلي” ومقرها الولايات المتحدة.

وتنفق المملكة بشكل كبير على عقد صفقات كثيرة لتحقيق هذه الأهداف. وتتطلع السعودية لجذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد.

وتبني “هايبر سبايس” مجمعات ترفيهية متقنة تتميز بمزيج من الترفيه الرقمي والمادي بما في ذلك الألعاب، وهو ما يمثل عامل جذب لسكان المملكة العربية السعودية الشباب نسبياً والشغوفين رقمياً. وقد توافد ما يقرب من نصف مليون من الشغوفين بالألعاب الرقمية الذين دفع كل منهم 34 دولاراً إلى موقعها الأول في دبي، وهو مجمع ترفيهي تبلغ مساحته 40 ألف قدم مربع، منذ افتتاحه هناك قبل تسعة أشهر.

وتخطط الشركة التي يقع مقرها في الرياض للتوسع في المملكة العربية السعودية وخارجها إلى الولايات المتحدة. وقال هيلر: “هناك تركيز كبير على توسيع نطاق الأعمال ليشمل بقية العالم. والرياض كانت شريكاً جذاباً بشكل فريد، نظراً لأهمية مراكز التسوق بالنسبة للسعوديين، الذين يشاركون أيضاً بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. وتحرص شركة هايبر سبايس على أن تكون وراء الجهود الرامية إلى جذب المستهلكين مرة أخرى إلى مراكز التسوق، والتي تضررت من ارتفاع التسوق عبر الإنترنت”.

وقال: “رأينا فرصة في مجال الترفيه القائم على الموقع وكيف يتناسب ذلك مع مستقبل النظام البيئي للبيع بالتجزئة”.

وقادت شركة “غالاكسي إنترأكتيف” Galaxy Interactive، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها نيويورك تركز على الألعاب، جولة التمويل الأخيرة، والتي ضمت مستثمرين دوليين آخرين.

وتخطط شركة “هايبر سبايس” لافتتاح مجمع ترفيهي في الرياض خلال ستة أسابيع وآخر في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.