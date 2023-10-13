السعودية تستثمر في 40 مشروعاً روسياً

كشف كيريل دميترييف، مدير عام صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لشبكة “روسيا اليوم” RT، قيام المملكة العربية السعودية بالإستثمار في أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً في روسيا، بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وقال دميترييف إن أحد هذه المشاريع كان الطريق المبادل لشارع “كوتوزوفسكي بروسبكت” في موسكو، الذي يجعل المرور عبره أسهل لـ 1.5 مليون من سكان موسكو.

ونوه دميترييف بأنه يتم أيضا مساعدة الشركات الروسية على دخول السوق السعودية.

وأشار إلى أن شركة “دوكتيس” Doctis، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت، ستدخل السوق السعودية في المستقبل القريب. وذكر دميترييف كذلك أن العديد من شركات التكنولوجيا الروسية ستدخل السوق السعودية.

ووصف دميترييف، تعاون الدولتين في مجال المناخ، بالمهم جداً، وقال: “تبذل موسكو والرياض جهوداً كبيرة لضمان استقرار المناخ. وبالتعاون مع دول بريكس – وستكون روسيا رئيساً مشاركاً لمجموعة بريكس العام المقبل – أعتقد أنه سيتم تنفيذ الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام التي تهدف إلى استقرار المناخ”.

وشدد على أن “التعاون بين موسكو والرياض يعتبر مثالاً للدول الأخرى، وهو يقوم على احترام المتبادل وفهم المسؤولية تجاه العالم أجمع عن استقرار أسواق الطاقة. وهذا بالطبع تعاون مهم للغاية، وهو يعتبر مثالاً جيداً على كيفية تطوير التعاون بين الدول بشكل عام، واحترام بعضها البعض، والعمل ليس فقط لصالح شعوبها، ولكن أيضا لصالح العالم أجمع”.

وقال دميترييف، عن نتائج اجتماع اللجنة الحكومية الروسية – السعودية في إطار أسبوع الطاقة الروسي: “هذا اجتماع مهم للغاية، لأن السعودية وروسيا تواصلان التعاون ليس فقط في قطاع الطاقة، بل وفي مجال الاستثمار وغيره”.

وقد دشن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أول مكتب للصندوق في السعودية يوم 14 تشرين الأول / أكتوبر 2019، بهدف مساعدة العديد من الشركات السعودية على إيجاد مشاريع لها في روسيا، بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار من الجانب السعودي في روسيا، وكذلك لعمل الشركات الروسية في السعودية، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.