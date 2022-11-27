السعودية تستثمر في أكبر غابة لأشجار المانجروف على ضفاف الخليج العربي

أقر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية تدشين مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت، وخصص لها ميزانية 2.644 مليار ريال سعودي (نحو 705.1 مليون دولار)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

ماذا نعرف عن خطة الاستثمار السعودية لتطوير جزيرة دارين وتاروت؟

تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية.

إنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية.

إنشاء مسارات للمشاة، وأكبر غابة لأشجار المانجروف على ضفاف الخليج العربي.

ماذا نعرف عن جزيرة دارين وتاروت؟

تقع الجزيرة في الخليج العربي على مساحة 32 كيلو متر مربع ويسكنها 120 ألف نسمة. ويعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة، مما يجعلها من أقدم بقاع شبه الجزيرة العربية، وهي رابع أكبر جزيرة في الخليج بعد قشم وبوبيان ومملكة البحرين، وتضم أكثر من 11 موقعا تراثيا، ويُعد ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة.

ومن أبرز معالم الجزيرة قلعة تاروت التي توجد وسط غابة من النخيل على قمة تل يعد الأعلى من بين المرتفعات في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية. وفي جنوبها توجد بلدة دارين التي اشتهرت في السابق بمرفأها البحري وسوقها النشطة، حيث كانت مخزنا للبضائع التي كانت تجلبها السفن، وأشهر تلك السلع هي: المسك والعطور والتوابل والأقمشة والمنسوجات والسيوف، وكانت مركز تجارة اللؤلؤ في القطيف.

وورد اسم دارين في تقرير جنود الإسكندر المقدوني عن منطقة الخليج المكتوب قبل أكثر من 300 عام قبل الميلاد، كما توارد استعمال هذا الاسم في كتب التاريخ وأشعار العرب قبل الإسلام، أي قبل أكثر من 1500 عام.

وتقول وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه كان لهذه الجزيرة دور كبير في الحياة التجارية في الخليج حيث اعتمدت عليها بلاد الرافدين وبقية المنطقة الساحلية في شرقي شبه الجزيرة العربية.

ما هي توقعات خطة الاستثمار السعودية في جزيرة دارين وتاروت؟

رفع مساهمة الجزيرة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا.

زيادة عدد السياح إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030.

توفير الآلاف من فرص العمل.

يذكر أن جزيرة تاروت ودارين كانت جزيرتين منفصلتين حيث كانت دارين جزيرة صغيرة منفصلة عن الجزيرة الأم تاروت ومحاطة بمياهٍ ضحلةٍ، حتى تم ردم القناة المائية الفاصلة بينها عام 1979.