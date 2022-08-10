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السعودية تستأثر بـ 4 مسارات جوية من أصل 10 الأكثر ازدحاماً في العالم والقاهرة – جدة الأول

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مسار القاهرة – جدة الأول بين المسارات الجوية الدولية الأكثر ازدحاماً خلال يوليو
مسار القاهرة – جدة الأول بين المسارات الجوية الدولية الأكثر ازدحاماً خلال يوليو

استحوذت المملكة العربية السعودية على 4 من أكثر 10 مسارات جوية دولية ازدحاماً خلال شهر تموز / يوليو 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات “أو إيه جي” الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأوضحت البيانات أن مسار القاهرة – جدة  حل في المركز الأول بين المسارات الجوية الدولية الأكثر ازدحاماً خلال يوليو بـ 325409 مقاعد بارتفاع نسبته 29% مقارنة مع شهر حزيران / يونيو ومتقدماً مركزين بعدما كان ثالثاً،  يليه في المركز الثاني مسار دبي – الرياض بـ 312108 مقاعد بارتفاع نسبته 32% مقارنة مع شهر يونيو ومتقدماً 3 مراكز بعدما كان خامساً، فيما جاء مسار دبي – جدة في المركز السادس بعدد 238550 مقعداً، فيما حل مسار القاهرة – الرياض في المركز العاشر بعدد 205628 مقعداً.

أما في تصنيف المسارات الجوية المحلية الأكثر ازدحاماً في العالم، فقد احتل مسار جدة – الرياض المركز التاسع بعدد 646087 مقعداً.

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