السعودية تسابق الزمن لتكون بين أكبر منتجي الليثيوم في العالم بخطة طموحة

تسارع المملكة العربية السعودية الزمن لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الليثيوم العالمي بحلول عام 2027، ضمن رؤيتها الطموحة لتوطين صناعات المستقبل مثل السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع خطوات عالمية متسارعة نحو الطاقة النظيفة، حيث يُعد الليثيوم “الذهب الأبيض” عنصراً حاسماً في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وفي إطار هذا الهدف، ركزت الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، إلى الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجال نقل أحدث تقنيات استخراج ومعالجة المعادن. والتقى الوزير عدداً من كبار منتجي الليثيوم ورواد تقنياته، بما في ذلك وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في أول لقاء منذ توقيع مذكرة التعاون بين البلدين في مايو الماضي بشأن المعادن الحرجة. كما شملت أجندة الزيارة اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة “ليلاك سوليوشنز” (Lilac Solutions)، الرائدة في تقنيات الاستخلاص المتقدم لليثيوم، وآخر مع الرئيس التنفيذي لشركة “ألبيمارل” (Albemarle Corporation)، أكبر منتج لليثيوم في العالم، بهدف تطوير عمليات تحويل الليثيوم إلى هيدروكسيد الليثيوم اللازم لصناعة البطاريات. تُعد هذه التحركات جوهرية لتحقيق هدف المملكة بإنتاج 300 ألف مركبة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030. ويعزز هذا التوجه إنجازات سابقة، حيث نجحت المملكة في عام 2024 في استخلاص الليثيوم من الرجيع الملحي في حقول النفط، وكشفت أبحاث جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن طرق مبتكرة لاستخلاصه من مياه البحر، مما يؤكد سعيها لتلبية احتياجات قطاع المركبات الكهربائية المتنامي. شراكات دولية واستثمارات نوعية لدعم سلاسل الإمداد

تتشارك المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك جزءاً مهماً من احتياطيات الليثيوم في العالم، في رؤية بناء سلاسل إمداد آمنة ومستدامة. وفي هذا السياق، اختارت شركة “لوسيد جروب” (Lucid Group) المملكة موقعاً لأول مصنع لها خارج الولايات المتحدة لتصنيع السيارات الكهربائية. كما أبرمت شركة “معادن” اتفاقيات مع شركة “إم بي ماتيريالز” (MP Materials) الأمريكية لتطوير سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة. وتستثمر شركات سعودية في شركات أمريكية متخصصة في تطوير تقنيات الليثيوم، مثل استثمار شركة “إنرجي كابيتال جروب” في شركة “بيور ليثيوم” (Pure Lithium) التي تعمل على تطوير بطاريات ليثيوم معدنية. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت منصة “بركهان وورلد انفستمنتس” (Burkhan World Investments) الأمريكية هذا العام اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار مع شركاء سعوديين، تضمنت مبادرة بـ9 مليارات دولار تركز على مشاريع التعدين والمعادن الحرجة مثل الليثيوم والكوبالت.

بنية تحتية متطورة وثروة معدنية ضخمة

تمتلك المملكة ثروة معدنية تُقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار، وتسعى لترسيخ مكانتها كمورد عالمي للمعادن الحرجة وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، وهو ما يُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030. وتستهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030. وبدعم من المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة مثل مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، تُحوّل المملكة مواردها الطبيعية وتقنياتها وشركائها الدوليين إلى محرك رئيسي للنمو الصناعي، لتقدم بذلك نموذجاً عالمياً رائداً في التحول نحو الطاقة المستدامة.