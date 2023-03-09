السعودية تزيد الإنتاج الصناعي 6,8%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني / يناير من عام 2023، حيث أظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023 بنسبة (6.8%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير2022) وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% في شهر يناير 2023م.



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واظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023 بنسبة 3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2022)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يناير2022)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة3.4%. مقارنة بشهر (يناير 2022).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.