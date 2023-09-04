السعودية ترفع من عدد البحارة والقَبَاطِنَة لأكثر من 25%

تمكنت المملكة العربية السعودية من زيادة عدد البحارة والقَبَاطِنَة مع نهاية العام الماضي 2022، بنسبة تزيد عن الـ 25% .

و أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن المملكة بحلول 2030 ستكون في مركز مرموق كدولة تقود القطاع البحري في المنطقة، وستحتل مرتبة في أعلى مصاف الدول بالنسبة للمناولة في النقل البحري، كما توقع أن تزداد إسهامات النقل البحري بالمملكة لأربعة أضعاف الوضع الحالي.

وقال “الجاسر”، خلال كلمته في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية “SMIC “، الذي انطلق اليوم (الاثنين)، إن رؤية المملكة 2030 تركز على الاستدامة، وتحققت إنجازات كثيرة جدا كان أساسها الاستدامة، كما تخطت نسبة 4% فيما يتعلق بتخفيف تدهور الأراضي على المستوى الدولي، وحققت 1% من المستهدف الدولي لزراعة تريليون شجرة.

وأضاف ” أن المملكة قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت المملكة المرتبة 16 في مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، لافتا إلى أن عدد البحارة والقَبَاطِنَة زاد أكثر من 25% في عام 2022.

وأكد أن استراتيجية وزارة النقل والخدمات اللوجستية تركز على تقديم المبادرات لفتح القدرات والبيئة السعودية والمصادر الطبيعية على مصراعيها في 6 قطاعات رئيسية هي الموانئ، والنقل البحري، والخدمات البحرية، وبناء السفن وإصلاحها، والزراعة المائية والأسماك، والسياحة البحرية.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، إن المؤتمر يعد منصة لتبادل الأفكار الخلاقة والتجارب، كما أن المؤتمر يعد شهادة على الشراكة المزدهرة بين المملكة والمنظمة الدولية البحرية.

وشهد المؤتمر، الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري.

يذكر أن مؤتمر استدامة الصناعة البحرية تنظمه الهيئة العامة للنقل في محافظة جدة، وستستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي “الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر”.

في كلمته الافتتاحية ، تحدث معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عن دور رؤية المملكة في رسم خارطة الطريق لـ #استدامة_الصناعة_البحرية.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/5OagbnD1wr — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 4, 2023