السعودية ترصد 80 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مائية

رصدت المملكة العربية السعودية ميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار دولار، لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة، وفق عبد العزيز الشيباني وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه خلال حديثه في مؤتمر في الأمم المتحدة.

وتشهد متطلبات المياه في المملكة التي قُدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%. ويمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه.

وتبنت المملكة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018، للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.

وتتضمن الاستراتيجية 10 برامج، منها إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي يركّز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لخصخصتها.