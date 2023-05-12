السعودية ترصد 600 مليون ريال لإطلاق حملة موسم الصيف

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة في السعودية، أن بلاده رصدت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإطلاق حملة موسم الصيف، بهدف التعريف بالوجهات السياحية في المملكة.

وقال الخطيب إن عدد السياح الوافدين من الخارج لجميع الأغراض إلى المملكة وصل لأعلى معدل ربعي خلال الربع الأول من العام الجاري إذ بلغ 7.8 مليون سائح بنسبة نمو 64% عن الربع الأول من 2019، أي قبل جائحة كورونا.

وأوضح الخطيب أن عدد السيّاح الوافدين لغرض الترفيه والعطلات ارتفع بنسبة 581%، وذلك نتيجة تسهيلات التأشيرة الإلكترونية وزيادة المعروض السياحي في وجهات المملكة.

وحققت نسبة الزوار السياح من دول الخليج والشرق الأوسط نمواً بلغ 107% مقارنة بعام 2019، فيما بلغت نسبة نمو عدد السياح من شرق آسيا 49%، وبلغت النسبة 50% للقادمين من دول أوروبا، خاصة تركيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وألمانيا،

وأكد وزير السياحة حرص الوزارة على تقبل جميع الآراء والمقترحات بما يعزز الشراكة والعمل المشترك من أجل النهوض بقطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتخطط المملكة لاجتذاب 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، ويحتاج القطاع السياحي إلى ضخ 70 مليار دولار استثمارات حتى عام 2023 وأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لسد الفجوة في المعروض.