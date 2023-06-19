by مويضي المطيري

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السعودية ترصد عقوبات مشددة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

by مويضي المطيري
تشمل العقوبات غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله

أعلنت السلطات السعودية  عن قائمة للعقوبات المشددة ضد الأشخاص الذين ينقلون مواطنين أو مقيمين أو زائرين إلى الحج دون أن يكون بحوزتهم تصاريح نظامية.

وقالت أنها ستتخذ أجراءات عقابية مشددة، لكل من يتم ضبطه يتجاوز الأنظمة و التعلميات خلال موسم الحج.

و أوضحت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية أن عقوبة من يتم ضبطه خلال نقله أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتشمل العقوبات غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مع تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والإبعاد عن المملكة إن كان مقيما فيها.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج الجاري.

حيث قال وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي : “أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل كورونا دون سقف للعمر”.

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