السعودية ترسل طائرة إغاثية سابعة لضحايا الزلزال

وصلت إلى مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي ما يأتي تفاصيل الجسر الإغاثي السعودي :

الطائرة الإغاثية السعودية الأولى وأقلت فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين.

الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، وعلى متنها 98 طناً من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية،

الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلوجراماً من المساعدات الإغاثية؛

الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة، وحملت مساعدات عاجلة تزن 90 طناً تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيام والبطانيات والفُرش والأواني.

الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة، وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها،

الطائرة الإغاثية السعودية السادسة حاملةً 98 طناً من المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية.