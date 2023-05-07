السعودية ترسل أول رائدة فضاء بعد أسبوعين

أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، عن موعد الإطلاق المستهدف لمهمة الفضاء التاريخية للمملكة العربية السعودية والتي سترسل أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية @Space_Station، وهي الباحثة في سرطان الثدي ريانة برناوي.

وقالت “ناسا للعمليات الفضائية” في تغريدة لها، الجمعة، نقلها موقع space، إن ما يعرف بعملية “أكسيوم ميشن2” (AX-2) ستنطلق في 21 أيار / مايو الجاري.

وبحسب التغريدة سيتم الإطلاق في حدود الساعة الخامسة و37 دقيقة عصراً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (منتصف الليل و37 دقيقة بتوقيت الرياض).

Launch Update: @NASA, @Axiom_Space, & @SpaceX are targeting no earlier than 5:37 p.m. EDT Sunday, May 21, for launch of Axiom Mission 2 to the @Space_Station. (1/2) — NASA Space Operations (@NASASpaceOps) May 5, 2023

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن رائدي الفضاء اللذين سيسافران إلى محطة الفضاء الدولية هذا الربيع في مهمة رواد فضاء خاصة من قبل شركة “أكسيوم سبيس”.

وقالت هيئة الفضاء السعودية في 12 فبراير الماضي، إن “ريانة برناوي وعلي القرني”، سيكونان جزءاً من مهمة “Ax-2” إلى محطة الفضاء الدولية المقرر إطلاقها في موعد لا يتجاوز، مايو، على متن مركبة SpaceX Crew Dragon الفضائية.

وسينضمون إلى قائد المهمة ، رائدة الفضاء السابقة في ناسا ، بيجي ويتسون ، وزبون ، جون شوفنر ، ومقرر لهذه المهمة أن تستغرق 10 أيام في المحطة.

وبحسب موقع spacenews ستكون برناوي والقرني، ثاني وثالث مواطنين سعوديين يذهبون إلى الفضاء ، بعد سلطان بن سلمان آل سعود ، الذي طار كأخصائي حمولة في مهمة مكوك فضائي في عام 1985. وستكون ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد نشرت في، 28 نيسان الماضي، تغريدة أشارت فيها إلى تدريبات الفريق السعودي في المراحل الأخيرة من التدريبات، وعلى مقربة من موعد رحلتهم الأولى إلى محطة الفضاء الدولية.

روّادنا الأبطال في المراحل الأخيرة من التدريبات، وعلى مقربة من موعد رحلتهم الأولى إلى محطة الفضاء الدولية.



السعودية #نحو_الفضاء ?? pic.twitter.com/r0mQVORB2j — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) April 28, 2023

والقرني طيار مقاتل يبلغ من العمر 31 عامًا في سلاح الجو السعودي، أما ريانة برناوي فهي باحثة في سرطان الثدي وتبلغ من العمر 33 عامًا.

https://www.axiomspace.com/astronaut/ali-alqarni

وفي محطة الفضاء الدولية، ستلتقي ريانة برناوي وعلي القرني مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يقوم حالياً بأول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي.

وقالت هيئة الفضاء السعودية، إن الاثنين سيجريان 14 تجربة فيزيائية خلال فترة وجودهما في المحطة.

من هي ريانة برناوي؟

يذكر أن ريانة برناوي أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعد أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثل المملكة العربية السعودية، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

https://www.axiomspace.com/astronaut/rayyanah-barnawi

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في المجال. نفسه

ومكّنتها جدارتها في الأبحاث والمختبرات نحو الاستعداد لأداء مهمتها في الرحلة القادمة القائمة على أداء التجارب العلمية بكفاءة عالية.

ومن خلال مشاركتها في مهمة المحطة الدولية، ستصبح أول رائدة فضاء سعودية. وسيرافقها زميلها رائد الفضاء علي القرني، مما يجعل المملكة العربية السعودية واحدة من الدول القليلة التي ترسل رائدي فضاء من نفس الجنسية في مهمة فضائية.