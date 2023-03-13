بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية في الترخيص (إلكترونياً) لتسعة أنشطة تجارية متنقلة لتقديم الخدمات للمستفيدين عبر مركبات.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية إنه يتم الاشتراك في ترخيص وإصدار موافقات وشهادات عدم الممانعة لتلك الأنشطة والإجراءات التنظيمية لها عدة جهات منها المرور، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهات أخرى.

وشملت الأنشطة المتنقلة الصيانة المنزلية (سباكة، كهرباء، تكييف وتبريد)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية (الحاسب الآلي)، صيانة الجوالات، والصيانة الخفيفة للسيارات (الكهرباء والميكانيكا)، وإصلاح الإطارات، غسيل السيارات غير البستم، تبديل زيوت السيارات، تأجير الدراجات الهوائية، الحلاقة للرجال والأطفال، وقد حددت وزارة البلديات ثلاثة أنواع من الآليات لممارسة هذه الانشطة المتنقلة كالمركبة والمقطورة ونصف المقطورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف بن سالم السويلم إنه تم إصدار تراخيص تجارية متنقلة للأنشطة إلكترونياً، وذلك عن طريق موقع بلدي.

وأضاف أن إصدار التصريح للمركبة المتنقلة مرتبط بالمنشأة التجارية، أما الفرد فيصدر له ترخيص مستقل للمركبة.