السعودية تستدعي سفيرة السويد وتدين بشدة حادثة حرق المصحف

استدعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، سفيرة مملكة السويد لدى الرياض، وابلغتها رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد، وذلك إلحاقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية الصادر في 29 يونيو المنصرم، تجاه الحادثة، و الذي أعربت فيه إدانتها واستنكارها لهذا العمل الشنيع.

وأكدت السعودية في تصعيد جديد تجاه هذه الحادثة المشينة، رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين في السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف، مطالبة الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

جاء ذلك بعدما عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بدعوة من المملكة، في مقرها بمحافظة جدة الأحد، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق المصحف الشريف.

وثمّن المندوب السعودي الدائم بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، على الحضور الفاعل لهذا الاجتماع لمناقشة الأعمال السافرة الاستفزازية والأفعال الدنيئة المتكررة للاعتداء على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أصدرت بيان ختامي للاجتماع الطارئ دعت فيه إلى ضرورة اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف الشريف.

وتشدد المملكة بهذا الصدد على ضرورة القيام باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي، لمنع تكرار هذه الممارسات الخارجة عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، ذلك أن مثل هذه الأفعال السافرة لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والتطرف ونشر الكراهية والعنف، وبث الفتن والشرور في وقت أحوج ما تكون فيه الشعوب إلى التعارف والتقارب والوئام.