مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تدين بشدة التصرفات المتكررة من قبل السلطات السويدية لتكرار حادثة حرق القرآن الكريم

تستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أصدرت المملكة بياناً رسمياً استنكرت فيه و بشدة التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

أكدت المملكة رفضها القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية.

حيث أعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته “وكالة الأنباء السعودية” عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.


وفي هذا الشأن، ستستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

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