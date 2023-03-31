السعودية ودول خليجية تدعو لتجنب السفر إلى غينيا وتنزانيا بعد تفشي فيروس ماربورغ

أوصت السلطات في كل من السعودية وسلطنة عمان بتجنب السفر إلى غينيا وتنزانيا بسبب تفشي فيروس ماربورغ.

وأوصت هيئة الصحة العامة (وقاية) في السعودية بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة لحين السيطرة على فيروس ماربورغ، وتنصح الموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية.

وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة (وقاية)، أن هذا يأتي إشارة إلى ما أعلن من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ.

أصدرت وزارة الصحة العُمانية بياناً عاجلاً بشأن تفشي فيروس ماربورغ في جمهوريتي تنزانيا وغينيا الإستوائية.

وأوضح البيان الخميس، أن الوزارة تراقب عن كثب المرض في هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 في المائة.

ودعت مواطنيها إلى عدم السفر لتلك الدولتين إلا للضرورة القصوى.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو موتي إن “الجهود التي تبذلها السلطات الصحية التنزانية لتحديد أسباب المرض تُعد مؤشراً واضحاً على إصرار السلطات في البلاد على الاستجابة بفاعلية لمواجهة تفشي المرض”.

وينتمي فيروس ماربورغ لنفس عائلة فيروس إيبولا، وهي عائلة فيروسات فيلوفيروس، وقد تصل احتمالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى حوالي 50 في المئة بين المصابين.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه في 7 شباط/فبراير 2023، أبلغت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في غينيا الاستوائية عن حدوث ثماني حالات وفاة على الأقل في الفترة من 7 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2023، في قريتين بمقاطعة نسوك نسومو التابعة لمحافظة كي-نتيم الشرقية في منطقة ريو موني. ووفقاً للتحريات الوبائية الجارية، ظهرت على الحالات الحمى، وأعقبها الضعف والقيء والإسهال الذي يحتوي على لطخ من الدم. وإضافة إلى ذلك، ظهر على حالتين آفات جلدية وأُصيبتا بنزيف في الأذن.

وفي 9 شباط/فبراير 2023، أُخذت ثماني عينات دم من المخالطين وأُرسلت إلى مركز Centre Interdisciplinaire de Recherches Médicales de Franceville (المركز المتعدد التخصصات للبحوث الطبية في فرانسفيل) في غابون، وثبت أنها غير مصابة بفيروسي الإيبولا وماربورغ عن طريق إجراء اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي في الوقت الحقيقي.

وأُخذت ثماني عينات دم إضافية من مخالطين آخرين وأُرسلت إلى معهد Institute Pasteur في داكار، السنغال، في 12 شباط/فبراير 2023. وقد أُخذت إحدى هذه العينات من حالة مشتبه فيها تأكدت إصابتها بفيروس ماربورغ عن طريق إجراء اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي في الوقت الحقيقي. وظهرت على هذه الحالة حمى وقيء غير دموي وإسهال دموي وتشنجات، وتُوفيت في 10 شباط/فبراير 2023 في مستشفى مقاطعة إيبيبين. وقد كان للحالة أيضاً صلات وبائية بأربع حالات لاقت حتفها في إحدى قرى مقاطعة نسوك-نسومو.

وحتى 21 شباط/فبراير 2023، بلغ العدد التراكمي لحالات العدوى تسع حالات، بما في ذلك حالة مؤكدة واحدة وأربع حالات محتملة وأربع حالات مشتبه فيها. وقد تُوفيت جميع الحالات، واحدة في مرفق صحي وثماني حالات أخرى في المجتمع المحلي. ولا توجد حالات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتجري حالياً متابعة أربعة وثلاثين مخالطاً.

الخصائص الوبائية لمرض فيروس ماربورغ

فيروس ماربورغ هو العامل المسبب لمرض فيروس ماربورغ، الذي تصل نسبة إماتة الحالات فيه إلى 88%. وقد كُشف عن مرض فيروس ماربورغ للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا.

وتعتبر خفافيش الفاكهة المصرية (Rousettus aegyptiacus) المضيف الطبيعي لفيروس ماربورغ، الذي ينتقل منه الفيروس بعد ذلك إلى الأشخاص.

وينتشر فيروس ماربورغ عن طريق سريانه بين البشر بملامسة دم شخص مصاب بالعدوى أو إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى تُفرز من جسده (عن طريق جروح الجلد أو الغشاء المخاطي)، وملامسة أسطح أو مواد ملوثة بهذه السوائل (كأغطية الأسرّة والملابس مثلاً). وقد سبق أن أُصيب العاملون في مجال الرعاية الصحية بعدوى مرض فيروس ماربورغ أثناء رعايتهم لمرضى تأكدت إصابتهم بالمرض، أو اشتُبه في إصابتهم به. وتؤدي مراسم الدفن التي تنطوي على ملامسة جثة المتوفى إلى سريان مرض فيروس ماربورغ.

وتتراوح فترة الحضانة من 2 إلى 21 يوماً. ويبدأ ظهور أعراض المرض الناجم عن فيروس ماربورغ فجأة، بحمى شديدة وصداع حاد ووعكة شديدة. وقد يُصاب المريض في اليوم الثالث بإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ. وفي الفترة ما بين اليومين الخامس والسابع من ظهور الأعراض، تظهر على كثير من المرضى أعراض نزفية وخيمة، وعادةً ما تشهد حالات الإصابة المميتة شكلاً من أشكال النزيف، ويكون من مواضع متعددة في كثيرة من الأحيان. وفي الحالات المميتة، تحدث الوفاة في أغلب الأحيان فيما بين اليومين الثامن والتاسع من ظهور الأعراض، ويسبقها عادة فقدان شديد للدم وحدوث صدمة.

ومن الصعب، في المرحلة المبكرة للإصابة بالمرض، التمييز بواسطة التشخيص السريري بين مرض فيروس ماربورغ والعديد من الاعتلالات الحموية المدارية الأخرى بسبب أوجه التشابه في أعراضها السريرية. ويلزم استبعاد سائر حالات الحمى النزفية الفيروسية، بما في ذلك مرض فيروس الإيبولا، وكذلك الملاريا، وحمى التيفوئيد، ومرض البريميات، والالتهابات الريكتيسية، والطاعون. ويمكن إجراء التأكيد المختبري عن طريق اختبارات مختلفة، مثل مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)، واختبارات اختبارات الكشف عن المُستضِدّات، واختبار تحييد المصل، ومقايسة تفاعل البوليميراز المتسلسل بالانتساخ العكسي، والمجهر الإلكتروني، وعزل الفيروس عن طريق زراعة الخلايا.

وعلى الرغم من أنه لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة مضادة للفيروسات لعلاج هذا الفيروس، فإن الرعاية الداعمة – الإماهة بالسوائل الفموية أو الوريدية – وعلاج أعراض محددة للمرض، يزيدان من احتمال النجاة. ويجري تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة للمرض، بما فيها منتجات الدم، والعلاجات المناعية والدوائية.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلّغ فيها غينيا الاستوائية عن فاشية لمرض فيروس ماربورغ. وقد كانت آخر فاشية مبلغ عنها لمرض فيروس ماربورغ في غانا في عام 2022 (وحدثت فهيا ثلاث حالات مؤكدة). وقد سبق الإبلاغ عن فاشيات أخرى لمرض فيروس ماربورغ في غينيا (2021) وأوغندا (2017 و2014 و2012 و2007) وأنغولا (2005-2004) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (1998 و2000) وكينيا (1990 و1987 و1980) وجنوب أفريقيا (1975).