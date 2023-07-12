السعودية تدعو المستهلكين إلى التحقق من أجهزة وزن السلع

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين إلى التحقق من صحة بيانات ملصق تقييس عبر تطبيق “تأكد” المتوفر على متاجر الجوالات الذكية.

وأوضحت أن ضمان دقة قراءة الموازين يتم من خلال وجود ملصق تقييس الأخضر على أجهزة الوزن، وتمكين المستهلك من التحقق من صحة الملصق وتاريخ نهايته عبر مسح “الباركود” باستخدام تطبيق “تأكد”، ومقارنة المعلومات الظاهرة في التطبيق بالمدونة على الملصق.

وين الملصق؟

ماعندك ملصق؟

لازم ملصق!!

تقييس #تكفي_وتوفي في ضبط قراءة الموازين وأجهزة القياس. #عينك_على_الملصق pic.twitter.com/NF52RUETnC — المواصفات السعودية (@SASOGOV) May 29, 2023



وشددت الهيئة على أهمية وجود ملصق تقييس الأخضر ساري الصلاحية على أجهزة الوزن، مشيرة إلى أن عدم وجود الملصق على أجهزة الوزن أو وجوده باللون الأحمر تعد مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، وقراءتها غير دقيقة .

ودعت التجار إلى التقدم بطلب اعتماد طراز تحقق دوري للموازين التابعة لهم والتسجيل في منصة تقييس عبر الرابط: https://taqyees.sa.

وتأتي مبادرة المعايرة القانونية “تقييس” لتسهم في حماية المستهلك وتعزز ثقته وترفع معدلات الجودة لأدوات القياس المستخدمة، كما تسهم في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها .