السعودية تدعو “التعاون الإسلامي” لاجتماع طارئ بعد حادثة حرق المصحف



أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة، حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.



وقالت المنظمة في بيان مقتضب: “بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل في مقرها بمحافظة جدة، اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك”.



ورداً على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، سفيرة السويد لإبلاغها باحتجاج الدولة واستنكارها الشديدين.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إنها “استدعت سفيرة السويد لإبلاغها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين، لسماح الحكومة السويدية لمتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم”.



كما أبلغتها استنكارها من “تهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد وتسليمها مذكرة احتجاج”وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية .

وأعربت الإمارات عن رفضها “استخدام حرية التعبير” كمبرر “لمثل هذه الأفعال الشنيعة”.

كما دعا مجلس التعاون الخليجي السلطات السويدية إلى ضرورة التحرك الفورى لمنع هذه التصرفات التى تدل على الحقد والكراهية والتطرف.

وايضا كل من الأردن والمغرب قد أعلنا استدعاء القائم بأعمال السويد لديهما احتجاجا على حادثة حرق نسخة من المصحف في إحدى التظاهرات التي تزامنت مع عيد الأضحى في العاصمة ستوكهولم.