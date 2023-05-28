السعودية تدعم مالياً السينما العالمية وتشارك بقوة في مهرجان كان

شهد قطاع السينما في المملكة العربية السعودية مؤخراً، قفزات نوعيّة وتقدماً كبيراً، وذلك نتاج للجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة لتعزيز صناعة السينما، كونها أحد القطاعات الثقافية الأسرع نمواً وعنصراً مهماً في صناعة الترفيه.

‏‎وتتجسد هذه الجهود المبذولة في قطاع السينما، عبر أعمال وإسهامات تحاكي التطور الثقافي والحضاري؛ من خلال إقامة مهرجانات سينمائية محلية ودولية منها ” مهرجان البحر الأحمر”، و”مهرجان أفلام السعودية”، والمشاركة في المهرجانات السينمائية العالمية ومنها مهرجان كان الشهير. وأصبحت المملكة بهذا مركزاً للإبداع والتميز، وبيئةً جاذبة تستقطب المخرجين والممثلين والفنانين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرصاً استثمارية من خلال الدعم المالي للمشاريع السينمائية المحلية والعالمية الذي يقدمه الصندوق الثقافي.

وحرصت المملكة على دعم صناعة الأفلام، وأسست العديد من الجهات الداعمة، من بينها “هيئة الأفلام” التي تهدف إلى بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل على تشجيع الكوادر الوطنية في قطاع الأفلام، إذ تم تجهيز 66 صالة سينما بأحدث التقنيات في 20 مدينة حول المملكة، بإجمالي 607 شاشات عرض، وقدرة استيعابية تصل إلى 62,530 مقعداً، ويتم تشغيل هذه الصالات بواسطة سبع شركات عالمية، مما يوفر تجربة سينمائية فريدةً ومتنوعةً للجمهور.

وقدمت السعودية دعماً مالياً لفيلم الممثل الشهير جوني ديب الجديد وهو “جان دو باري” Jeanne du Barry، والعديد من الأفلام الأخرى التي تتنافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

كما رعت المملكة فعاليات متعددة في مدينة كان: ليلة سينمائية سعودية تلتها كوكتيلات ودي جي، وإعلانات على أغلفة إصدارات مجلة “فارايتي” و”هوليوود ريبورتر ” الخاصة، ومنتدى مدته ساعتان حيث قدم مديرون تنفيذيون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نصائح للعثور على التمويل والشركاء والمواقع في المنطقة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مديرين تنفيذيين سعوديين في صناعة السينما تمت مقابلتهم خلال مهرجان كان بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن التحول إلى قوة سينمائية إقليمية هو خطوة أولى يمكن تحقيقها بسهولة، والمهرجان هو فرصة لعرض المعرفة الناشئة للبلاد واستعدادها للتوسع، محلياً وخارجياً.

وتتألف استراتيجية المملكة السينمائية من شقين: تطوير سوق محلية من خلال الدعم واستوديوهات الأفلام والاستثمار في دور العرض، وجذب اهتمام المنتجين الأجانب والشركات الإعلامية الدولية. أعلن صندوق التنمية الثقافية السعودي عن صندوقين في مهرجان كان بقيمة 180 مليون دولار للبنية التحتية للإنتاج والاستثمار في صناعة السينما، حسبما ذكرت مجلة “فارايتي”.

ومن المنتظر أن يساهم الصندوق في تحفيز الاستثمارات في مشاريع الأفلام، والشركات، والسينما، والبنية التحتية الإعلامية، ودعم نمو المواهب واستحداث وظائف جديدة، وتطوير صناعة السينما والأفلام في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

وقد أعلنت “رؤى ميديا فنتشرز” – إحدى أبرز الشركات القابضة في قطاع الإعلام والترفيه سريع النمو في المملكة العربية السعودية – منذ 10 أيام عن اتفاقية من حيث المبدأ مع صندوق التنمية الثقافي السعودي وشركة “ميفك كابيتال”، بهدف إنشاء صندوق استثماري سينمائي في المملكة، وذلك خلال مأدبة إفطار أقامها صندوق التنمية الثقافي على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي.

ويُعتبر صندوق الاستثمار السينمائي البالغة قيمته 100 مليون دولار، أول مبادرة استثمارية يُكشف عنها في إطار المسار الاستثماري لصندوق التنمية الثقافي السعودي، وجزءاً من برنامج تمويل صناعة الأفلام الذي أُطلق حديثاً.