وقّع الصندوق السعودي للتنمية‬ في سلطنة عُمان اليوم, اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عمان، إذ مثّل الجانب السعودي من الصندوق السعودي للتنمية، سعيد القحطاني، ومثّل الجانب العماني زاهر العبري، بالإضافة إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني حمد الحارثي، وفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة، إلى دعم مبادرات ‏بنك التنمية العماني في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلًا عن تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، كما يُعد بنك التنمية العماني من أبرز الجهات الحكومية في سلطنة عُمان المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السلطنة.

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، فيما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.

#مسقط | وقّع #الصندوق_السعودي_للتنمية اليوم في سلطنة #عُمان؛ اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك،… pic.twitter.com/xE7hZweUPy — الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) September 7, 2023