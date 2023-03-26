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Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

السعودية تدعم بـ 46,2 مليار ريال مستفيدي برنامج سكني

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إيداع أكثر من 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس
إيداع أكثر من 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر آذار / مارس 2023، ليصل إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني 46.2 مليار ريال، منذ إعلان برنامج التحّول في حزيران / يونيو 2017 حتى مارس 2023.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.


وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من حوكمة المنتجات التمويلية، ووفّر خدمة إلكترونية تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي تحديث مراحل بناء منازلهم، في سياق حرصه على استمرارية الدعم السكني، مُشدداً على أهمية التزام مستفيدي “البناء الذاتي” مباشرة مراحل بناء سكنهم ومتابعة مراحل إكماله وجاهزيته للسكن وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، بما يضمن دعم الصندوق لمستفيدي المنتج وتسهيل رحلة تملكهم خلال المدة الزمنية، التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.
يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري، إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في جميع فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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