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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

السعودية تدعم المواطنين بـ 3.7 مليار ريال عن يوليو

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أودع برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية اليوم 3.7 مليار ريال، مخصصاً لدعم شهر تموز / يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما أودعه البرنامج للمستفيدين منذ إطلاقه أكثر من 167 مليار ريال منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مؤكداً أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالاً.
وبيّن الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 76%، فيما بلغ عدد التابعين 8.3 ملايين، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد وذلك بنسبة 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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