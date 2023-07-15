السعودية تدعم العاطلين عن العمل بـ 76,5 مليون ريال في يونيو

بلغت مصروفات المنافع التأمينية في المملكة العربية السعودية لشهر حزيران / يونيو الماضي أكثر من 10.4 مليار ريال، في حين أنجزت 2.7 مليون معاملة إلكترونياً .

وبحسب النشرة الدورية الشهرية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو الماضي بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 76.5 مليون ريال، فيما بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16 مليون ريال.

وعن الأرقام المحققة في مجال التحول الرقمي وأعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة الرقمية لذات الفترة، أوضحت النشرة أن عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية تجاوز 110 ألف مسجل جديد، فيما تخطى زوار الموقع الالكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa حاجز 1.8 مليون زائر، كما بلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً لذات الفترة أكثر من 128 ألف خطاب تعريف، وبلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 141 ألف مستخدم جديد.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها مدى الإقبال الكبير على استخدام القنوات والمنتجات والخدمات الرقمية التي أتاحتها المؤسسة طوال اليوم. حيث أعلنت أن عدد المستخدمين لخدمة “الزيارة الافتراضية” بلغ أكثر من 21.6 ألف مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي “أمين” خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 34 ألف مستخدم، وبلغ عدد المستفيدين من “واتس آب” التأمينات الاجتماعية أكثر من 13.1 ألف عميل، وعن عدد العملاء الذين استفادوا من خدمة “المساعد التأميني” بينت المؤسسة أنهم بلغوا 1.3 ألف عميل، في حين تخطت المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء حاجز 64 ألف مكالمة، كما بلغت الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء عبر منصة “تويتر” أكثر من 25.5 ألف استفسار.

وتضمنت النشرة الشهرية للتأمينات الاجتماعية أبرز الجهود والمنجزات في مجال تعزيز مبدأ الالتزام والوقاية التأمينية وتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، حيث بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 12.1 ألف زيارة، والزيارات التوعوية أكثر من 9.6 ألف زيارة، إلى جانب 67 لقاءً وورشة عمل خلال شهر يونيو الماضي.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دأبت على نشر هذه الأرقام والإحصاءات بشكل شهري لاستعراض النتائج والأرقام المحققة في خدمة العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.

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