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السعودية تدشن منصة عدالة الإلكترونية

دشن النائب العام في السعودية منصة عدالة الإلكترونية

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منصة عدالة الإلكتروني
دشن النائب العام منصة عدالة الإلكترونية

دشن النائب العام في السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، منصة عدالة الإلكترونية.

وتهدف منصة عدالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى توحيد وتسريع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة والحوكمة الجزائية في التحقيق والادعاء واستئناف الأحكام بالإضافة إلى تمكين الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومتابعة محكومية السجناء، وتسهيل الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف عبر الأجهزة اللوحية، حيث تتم المتابعة المباشرة لحالة الموقوف بمؤقت إلكتروني مرتبط بنظام التنبيهات حماية لحقوق الموقوفين.

وتوفر المنصة خدمة التحقيق الذكي والتي اشتملت على دليل إجرائي تفاعلي ومتكامل للمستخدمين، إضافةً إلى تقديم الطلبات الجزائية ومتابعة القضايا، كما تحتوي المنصة على نظام القضايا والرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والتعاون الدولي، والتفتيش النيابي، كما تقوم المنصة بتعبئة الحقول والقوائم وغيرها من الإجراءات الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي لتقليل هامش الخطأ، والوقت المستغرق لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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وبدأت الحوكمة النيابية الإلكترونية منذ العام 2017 ويأتي هذا التحول الإلكتروني الحالي عبر منصة عدالة إيماناً من النيابة العامة بأهمية تطوير أنظمتها الإلكترونية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

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